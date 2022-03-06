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Жизнь

В Рубцовске в жижу превратилась улица, отремонтированная наспех перед выборами

В паблике «Инцидент Рубцовск» опубликовали жалобу жителя на ремонт Краснознаменской улицы, где проводили работы осенью 2021 года.

В Рубцовске в жижу превратилась улица Краснознаменная.
В Рубцовске в жижу превратилась улица Краснознаменная.
кадр из видео.

Рубцовчанин рассказал, что несколько лет жители домов по улице Краснознаменской добивались асфальтного покрытия.

«Даже частники-маршрутчики отказывались там ездить. Оно и понятно — ремонт авто дороже выйдет. Пыль столбом. И вот в преддверии осенних выборов асфальт кое-как положили, именно положили. Кое-где на стыке с бульваром Победы даже недоделали, бросили, мол, и так сойдет. Про ливневки наши подрядчики, видимо, не слышали, да и зачем, если сметой не предусмотрено. Теперь имеем то, что имеем», — отметил мужчина.


В паблике пояснили, что видео пришлось выдать без звука, поскольку там сплошная нецензурная лексика.

«Но по-другому и выразиться сложно. Вся улица Краснознаменская — сплошная лужа, а утром — каток. Просто утопили деньги», — отметили в сообщении.

Ранее другой житель Рубцовска показал убитую дорогу, по которой предлагали ехать на выборы.

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