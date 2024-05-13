В Рубцовске завершили работы по ликвидации аварии на городском коллекторе

Авария случилась в конце прошлого года, после чего чиновники на правительственном уровне незамедлительно приняли решение о предоставлении Рубцовску дополнительного финансирования из краевого бюджета, сообщил Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

На ремонт было выделено 100 млн рублей. Губернатор рассказал, что были привлечены специалисты из краевых служб и ведомств, чтобы обеспечить высокое качество работ.

Министерство строительства и ЖКХ постоянно следило за ходом работ. Сроки выполнения ремонта пришлось перенести, в том числе из-за особенностей грунта. В некоторых местах почва была промерзшей, а в других — переувлажненной, поэтому ремонтникам приходилось ждать, когда она подсохнет.

Как рассказал Томенко, ежегодно в обновление коммунальных систем по всему региону инвестируется миллиарды рублей. В прошлом году на эти цели было выделено 5,6 млрд рублей, а в этом — уже 6,6 млрд.

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