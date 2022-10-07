В Санкт-Петербурге двум неслужившим жительницам пришли повестки

Две жительницы Красногвардейского района Санкт-Петербурга получили повестки, хотя никогда не проходили военную службу, пишет « Фонтанка ».

Выяснилось, что обе женщины владеют огнестрельным оружием.

Одна из женщин нашла в двери повестку с требованием прийти в военкомат для уточнения документов воинского учета.

Кроме того, на ее имя зарегистрировано охотничье ружье.

Представители районной администрации сообщили, что россиянке пришла повестка в результате технического сбоя.

С петербурженкой уже связались и принесли ей свои извинения. По словам представителей администрации, им не известна причина сбоя.

Позднее стало известно, что повестку получила еще одна жительница Красногвардейского района.

Женщина нигде не работает более 12 лет, при этом она владеет охотничьим ружьем. Повестку ей вручили лично под подпись.

Этот случай в администрации также связали с техническим сбоем, там ей сообщили, что приходить в военкомат не нужно.