В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве гражданской активистки

Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой. Им оказался ранее судимый уроженец Киргизии 1981 года рождения.

По версии следствия, убийство было совершено на бытовой почве в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми.

Мужчина был пьян. Он нанёс женщине не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. Женщина умерла на месте от полученных ран.

Тело гражданской активистки Елены Григорьевой с многочисленными порезами и следами удушения обнаружил житель Санкт-Петербурга в кустах возле дома по Пулковской улице. По информации коллег по правозащитному движению, она и ее адвокат не раз обращались в правоохранительные органы по поводу угроз, которые к ней поступали. Но заметной реакции не было.

Друзья и знакомые Елены Григорьевой заявили о возможной причастности к ее убийству гомофобного проекта «Пила».