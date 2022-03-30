31 марта
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Жизнь

В Саратове кот Пузик спас хозяина и жителей дома при пожаре, а сам чуть не погиб — его забыли забрать

Саратовские пожарные спасли кота-героя, который заметил огонь в квартире и разбудил хозяина, сообщает региональное МЧС.

Кот Пузик заметил пожар и спас жителей дома в Саратове.
Кот Пузик заметил пожар и спас жителей дома в Саратове.
64.mchs.gov.ru.

Пожар произошел поздно вечером 29 марта в пятиэтажном доме: на первом этаже загорелась квартира, хозяин выбежал из квартиры и успел предупредить соседей.

Пожарные прибыли через 3 минуты. Как рассказал начальник дежурного караула, мужчина сообщил спасателям, что дома остался кот по кличке Пузик.

«Мы зашли в квартиру, затушили очаг, разбили окно для проветривания. Кота я нашел почти сразу. Он лежал в углу, у него были судороги», — рассказал пожарный.

Кота вынесли на улицу и в течение 20 минут откачивали, давая кислород из баллона.

Хозяин квартиры рассказал, что смотрел телевизор и уснул. Потом почувствовал, что Пузик начал царапать руку и кусать, а также громко мяукал.

Мужчина проснулся и увидел, что горит телевизор, а квартира наполняется дымом. Выбегая из квартиры он забыл взять кота.

В МЧС отметили, что после пожара Пузика отвезли в ветеринарную клинику, где сейчас он находится — его состоянию уже ничего не угрожает.

Ранее алтайские пожарные спасли сбитую и окоченевшую собаку, назвали Искрой и приютили в части.

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