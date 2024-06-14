Холодную воду отключат с 9:00 до 21:00 по следующим адресам:
- ул. Новосибирская, 43-73,
- ул. Кирова, 44-86, 43-81,
- ул. Жданова, 44-72, 61-79,
- ул. Зеленая, 1-29,
- ул. Партизанская, 1-51, 2-62,
- ул. Верхний тупик, 1-7, 2-6,
- ул. Олимпийская, 2-26, 3-47,
- ул. Первомайская, 1-67, 2-60, 21, 50, 50а, 54,
- ул. Мамонтова, 1-72, 1а, 1б, 49,
- пер. Восточный, 1-7, 2-16,
- ул. Карьерная, 1-35, 2-36.
Ранее сообщалось, что в Барнауле временно отключили холодную воду.
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