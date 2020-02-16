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Жизнь

В Сети обсуждают чудо-историю пса, похожего на барнаульского «Гудрошу»

15 февраля в соцсетях появилась история чудесного спасения собаки, которая провалилась в яму с гудроном. Несмотря на то, что произошло все в далекой Аргентине, барнаульцы очень активно отреагировали, вспомнив подобный эпизод у нас.

В Аргентине пса нашли в яме с гудроном
В Аргентине пса нашли в яме с гудроном
https://vk.com/incident22

История, произошедшая в Аргентине, под копирку повторяет барнаульскую: умирающего в гудронной яме пса нашли совершенно случайно. К его спасения тут же подключились волонтеры, спасатели и просто неравнодушные люди.

Бедолагу, которого обнаружили местные ребятишки, отмыть оказалось не так-то просто: 100% его тела покрывала черная липкая жижа.

Стараниями людей собаку спасли за девять часов. Смыть жуткий слой гудрона все-таки удалось для этого потребовалось 50 литров масла и 3 ванны с моющим средством. Теперь молодой пес сможет отпраздновать свой второй день рождения.

Как поживает барнаульский «Гудроша»

Собачья история с хэппи-эндом произошла 12 августа прошлого года. Тогда около барнаульского аэропорта нашли пса в яме с гудроном. Животное с трудом дышало. Силами неравнодушных его смогли отмыть.

Собака, спасенная из гудрона в Барнауле.
Собака, спасенная из гудрона в Барнауле.
vk.com/bnkoobusinka

Собака оказалась сторожевой овчаркой. В приюте ему нашли новых хозяев. Судя по комментариям в соцсетях теперь «Гудрошу» зовут Буран.

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