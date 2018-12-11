В СГК извинились перед девочкой, упавшей в яму с кипятком в Барнауле

В СГК извинились перед пострадавшей девочкой и ее родителями. В компании заявили, что помогут с лечением и восстановлением здоровья ребенка, пишет пресс-служба мэрии. Напомним, 9-летняя жительница Барнаула 10 декабря упала в яму с кипятком.