В СГК извинились перед девочкой, упавшей в яму с кипятком в Барнауле

В СГК добавили, что компания проводит служебное расследование, по итогам которого примут решение о дисциплинарной ответственности.
Сергей Дугин поручил заместителю главы города Александру Артемову совместно с руководством СГК проработать вопрос помощи семье в проведении лечения и реабилитации пострадавшего ребенка.
Информация о состоянии здоровья ребенка оперативно поступает главе города. Социальные службы и комитет по образованию города пытаются связаться с родителями девочки, — отмечают в пресс-службе администрации города.
Altapress.ru писал, что сейчас девочка в стабильно тяжелом состоянии. Она получила серьезный ожог. С момента поступления ребенок находится в палате интенсивной терапии на самостоятельном дыхании.
Как ребенок упал в кипяток
Напомним, 9-летняя девочка пострадала в барнаульском микрорайоне Восточном на ул. Маяковского, 8. Об этом сообщила местная жительница Елена в группе"Инцидент Барнаул".
По словам женщины, ее дочь вместе с одноклассницей шли по улице Маяковского со школы. Напротив здания соцзащиты они увидели пар из-под снега. Одноклассница дочери решила сфотографироваться с паром, но провалилась под снег и начала сильно кричать.
Подруга вытащила девочку, сняла с нее сапоги и начала прикладывать к ногам чистый снег. По словам ребенка, им никто не помог: только одна женщина помогла поднять травмированную девочку и ушла. Одноклассница сама дотащила сверстницу до соцзащиты, где ей вызвали скорую. Интересно, что в этом здании также располагается детская городская больница.
В СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку инцидента.