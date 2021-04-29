В школе, где охранница побила плевавшегося семечками мальчика, нашли опасные нарушения

Напомним, попавший на видео инцидент произошел 26 апреля. По словам очевидцев, пятиклассник щелкал семечки и плевал шелуху на пол. Когда у него отобрали семечки, он попытался их вернуть.
Гардеробщица и охранница попытались вытолкнуть мальчика из дежурного помещения, но он упирался. В итоге ученик получил несколько подзатыльников.
«В ходе проверки установлено, что причинами и условиями, способствующими совершению противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего, явилось неисполнение администрацией образовательной организации законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья обучающихся, а также охранником школы своих должностных обязанностей», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура внесла представления начальнику Управления образования администрации Кемерова и руководителю охранного агентства «Арсенал».
Охранницу отстранили от работы в образовательной организации. В региональном СК возбудили уголовное дело по признакам «умышленного причинение легкого вреда здоровью».
Ранее в Хабаровске ученик и уборщица подрались из-за «сопли» — словесный конфликт перерос в кулачный бой и закончился борьбой.