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Жизнь

В школе, где охранница побила плевавшегося семечками мальчика, нашли опасные нарушения

Прокуратура Кемеровской области сообщила результаты проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку в школе № 50.

Ученика побили в школе. Кемерово.
Ученика побили в школе. Кемерово.
кадр из видео.

Напомним, попавший на видео инцидент произошел 26 апреля. По словам очевидцев, пятиклассник щелкал семечки и плевал шелуху на пол. Когда у него отобрали семечки, он попытался их вернуть.

Гардеробщица и охранница попытались вытолкнуть мальчика из дежурного помещения, но он упирался. В итоге ученик получил несколько подзатыльников.

«В ходе проверки установлено, что причинами и условиями, способствующими совершению противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего, явилось неисполнение администрацией образовательной организации законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья обучающихся, а также охранником школы своих должностных обязанностей», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура внесла представления начальнику Управления образования администрации Кемерова и руководителю охранного агентства «Арсенал».

Охранницу отстранили от работы в образовательной организации. В региональном СК возбудили уголовное дело по признакам «умышленного причинение легкого вреда здоровью».

Ранее в Хабаровске ученик и уборщица подрались из-за «сопли» — словесный конфликт перерос в кулачный бой и закончился борьбой.

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