«В шоковом состоянии»: адвокат рассказал, как Иван Голунов переживает арест

Сергей Бадамшин, адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который находится под домашним арестом по делу о попытке сбыта наркотиков, рассказал RT о состоянии своего подзащитного. По его словам, корреспондент находится «в шоковом состоянии».

«Он в шоковом, конечно, состоянии, подробности говорить не буду. Он такой, да, эмоционально очень тяжело воспринимает всё происходящее», — сказал адвокат.

По словам Сергея Бадамшина, самочувствие Голунова «конечно, лучше не становится от этого».

Ранее Ксения Собчак заявила, что знает, чем закончится дело журналиста:

«Голунова действительно будут отпускать. <…> В ситуации разобрались. <…> Если кто и должен нести наказание, то руководство МВД, кто по беспределу пытался тупо посадить человека ни за что», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Голунов находится под домашним арестом.

Впоследствии эксперты не обнаружили следов наркотиков в биоматериале журналиста Голунова.

На пакетиках с наркотиками, которые изъяли у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, нашли ДНК нескольких человек. Однако, как отметил адвокат помещенного под домашний арест журналиста, отпечатков пальцев Голунова на них нет, пишет ura.ru.

В Кремле заявили, что следят за процессом.

Голунов известен антикоррупционными расследованиями. В частности, журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.