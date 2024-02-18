В Сибири голубь прилетел погреться к женщине

Белоснежный голубь прилетел к жительнице Новосибирска погреться. В настоящее время она ищет его хозяина.

Mash Siberia сообщает, что женщина живет в Первомайском районе и вместе с родными часто подкармливает птиц с балкона.

Семья заметила, что у кормушки часто появляется белый голубок с хохолком и колечком с номером на лапке, а недавно он пробрался к ним на балкон.

Они пожалели птицу и запустили в дом, хорошо за ним ухаживают. Но надеются, что владелец заберет потерянного голубя.

Ранее сообщалось, что впервые на алтайскую зимовку прилетело более двух тысяч лебедей.

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