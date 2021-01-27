В Сибири подростки из двух сел устроили массовое побоище возле бассейна

В Кемеровской области полиция установила всех причастных к массовой драке и последующему жестокому избиению подростка в Таштаголе, сообщает « Сибдепо ».

Подростки толпой жестоко избили своего сверстника из Шерегеша. Фотографии и видео драки, которыми заинтересовались местные МВД, СК и прокуратура, появились в сети.

На кадрах подростка, поваленного на снег, пинают и наступают ему на голову. Причем, изначально в драке участвовали более 10 человек.

Инцидент произошел возле бассейна в Таштаголе, куда на тренировки приезжают также подростки из Шерегеша.

«Сотрудники полиции организовали проверку, в ходе которой выяснили, что инцидент произошел в декабре прошлого года. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних установили 16 его участников. Также предварительно установлено, что причиной конфликта послужили межличностные отношения между двумя несовершеннолетними», — рассказали изданию в полиции.

В администрации Таштагольского района сообщили, что все материалы по драке передали в ПДН, сотрудники полиции проверяют школы.

«Вообще между подростками Таштагола и Шерегеша нет каких-то традиционных конфликтов, что называется „район на район“ и „улица на улицу“, да и в принципе такого ЧП, с массовым избиением толпой одного, давно не было», — отметили чиновники.

Районные власти пообещали принять соответствующие решения. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства, виновным грозит уголовная ответственность.

Ранее произошла массовая драка подростков в Алтайском крае. Несколько бийских подростков избили несовершеннолетних мальчиков.