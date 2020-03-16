В Сибири провели молебен об избавлении от пандемии коронавируса

Кузбасская митрополия организовала молебен , в ходе которого люди помолились об избавлении страны от коронавируса.

15 марта митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возглавил Божественную литургию в главном храме Кузбасса.

«После чтения Евангелия митрополит произнес проповедь, в которой сделал акцент на жизни и учении прославляемого Церковью в этот день святителя Григория Паламы, а также исцелении расслабленного, о котором прихожане услышали ранее из чтения диакона», — сообщили в митрополии.

Во время сугубой ектении соборяне помолились о единстве Церкви, а также избавлении страны от стремительно распространяющегося по миру коронавируса.

Отмечается, что эта молитва стала актуальной и для Кузбасса, поскольку 14 марта подтвердилось два случая заболевания у жителей региона.

В связи с этим правительство Кемеровской области принимает ряд мер по защите жителей от коронавируса.