В Сибири родился Гарри Поттер

У пары с фамилией Поттер в Кемерове 25 августа родился сын - его назвали Гарри, сообщает " Сибдепо ".

Алина и Сергей Поттер не считают себя поклонниками фантастической саги о юном волшебнике.

Однако, когда на УЗИ выяснилось, что будущий ребенок - мальчик, все же решили назвать сына именно Гарри.

Отец семейства отмечает, что в семье с их фамилией рано или поздно должен был появиться малыш с таким именем.

Семья считает, что имя принесет ребенку много волшебства в жизни. К тому же, каждый житель планеты знает Гарри Поттера.

Из-за фамилии мальчика все равно бы называли Гарри, но теперь это будет его настоящим именем, добавил Сергей.

Ранее актер, сыгравший Гарри Поттера, впервые стал отцом.