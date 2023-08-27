В Сибири родился Гарри Поттер

Алина и Сергей Поттер не считают себя поклонниками фантастической саги о юном волшебнике.
Однако, когда на УЗИ выяснилось, что будущий ребенок - мальчик, все же решили назвать сына именно Гарри.
Отец семейства отмечает, что в семье с их фамилией рано или поздно должен был появиться малыш с таким именем.
Семья считает, что имя принесет ребенку много волшебства в жизни. К тому же, каждый житель планеты знает Гарри Поттера.
Из-за фамилии мальчика все равно бы называли Гарри, но теперь это будет его настоящим именем, добавил Сергей.