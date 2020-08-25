В Сибири с жильцов требуют большие суммы на капремонт дома, который решили снести

В Омской области с семей, проживающих в разваливающемся доме, потребовали деньги на капитальный ремонт, пишет Om1.ru .

Об ужасающем состоянии дома рассказала местная жительница Евгения, чья бабушка проживает в аварийном жилье.

Дом расположен под Омском в селе Чистово — это единственное двухэтажное жилое сооружение в деревне.

В прежние годы в доме могли разместиться до 18 семей, сейчас там занято всего пять квартир.

«Я приезжаю туда к своей бабушке, ей 80 лет, она инвалид. Сидит в своей квартире, а я при входе в дом боюсь за свою жизнь — на голову может упасть что угодно, дышать грибком — опасно», — отметила женщина.

Пр. Ленина , 129/3. Аварийный дом. Altapress.ru

Евгения отметила, что многочисленные проверки еще весной признали дом аварийным и подлежащим сносу.

Однако управляющая компания, утверждает она, собирает с оставшихся жильцов деньги на капремонт: сумма в квитанциях — 3 тыс. рублей.

Ранее в Барнауле пенсионерка получила 1,8 млн рублей за жилье, которое с 2012 года не могут снести.

По данным Счетной палаты РФ, более 9 тыс. семей три года не могут переселить из бараков в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом выявили нецелевое использование средств и возврат значительных сумм, неиспользованных на новое жилье.