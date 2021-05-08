В Сибири за неосторожное обращение с огнем чиновников и простых жителей наказали рублем

В Республике Алтай с начала года органами дознания Главного управления были проведены два расследования. Пятеро виновных привлечены к административной ответственности. Тем временем в Республике Тыва за сжигание мусора и сухой травы ответственность за содеянное понесли 23 жителя и два представителя местных администраций. Об этом сообщают пресс-службы региональных управлений МЧС России.