В Сибири за неосторожное обращение с огнем чиновников и простых жителей наказали рублем

С начала года в Горном Алтае были зарегистрированы девать возгораний сухой травы на площади около 3 га. Пять человек были наказаны штрафом на общую сумму 8,5 тыс. рублей.
«В адрес органов местного самоуправления внесено 5 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений»,-поясняет пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.
В это же время за неосторожное обращение с огнем в Республике Тыва были наказаны 25 человек. В их числе председатель администрации села Ийме Дзун-Хемчикского района и глава Бай-Тайгинского района.
Они допустили пал травы на сельскохозяйственных угодьях, что запрещено в связи с пожароопасной ситуацией в регионе. Оба чиновника заплатили штраф. Сумма не указывается.
МЧС напоминает, что ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории приусадебного участка, жилого дома, дачного участка возлагается на их владельцев.