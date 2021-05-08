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Жизнь

В Сибири за неосторожное обращение с огнем чиновников и простых жителей наказали рублем

В Республике Алтай с начала года органами дознания Главного управления были проведены два расследования. Пятеро виновных привлечены к административной ответственности. Тем временем в Республике Тыва за сжигание мусора и сухой травы ответственность за содеянное понесли 23 жителя и два представителя местных администраций. Об этом сообщают пресс-службы региональных управлений МЧС России.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

С начала года в Горном Алтае были зарегистрированы девать возгораний сухой травы на площади около 3 га. Пять человек были наказаны штрафом на общую сумму 8,5 тыс. рублей.

«В адрес органов местного самоуправления внесено 5 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений»,-поясняет пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

В это же время за неосторожное обращение с огнем в Республике Тыва были наказаны 25 человек. В их числе председатель администрации села Ийме Дзун-Хемчикского района и глава Бай-Тайгинского района.

Они допустили пал травы на сельскохозяйственных угодьях, что запрещено в связи с пожароопасной ситуацией в регионе. Оба чиновника заплатили штраф. Сумма не указывается.

МЧС напоминает, что ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории приусадебного участка, жилого дома, дачного участка возлагается на их владельцев.

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