В Сибири загорелись свалки площадью почти в 25 тысяч квадратных метров

Об обнаружении очагов горения глава регионального управления МЧС заявил на совещании в правительстве области.
«Отмечаю горение на полигонах коммунальных отходов в трех районах области: Коченевском, Новосибирском и Ордынском, на общей площади свыше 23,5 тыс. кв. м», — сообщил Орлов.
Он отметил, что на данный момент все очаги потушены и работы продолжаются силами владельцев этих полигонов. Однако, по словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, борьба с огнем продолжает в двух районах региона.