В Сибири загорелись свалки площадью почти в 25 тысяч квадратных метров

В трех районах Новосибирской области сотрудники МЧС зафиксировали горение на полигонах отходов. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону Виктора Орлова

Об обнаружении очагов горения глава регионального управления МЧС заявил на совещании в правительстве области.

«Отмечаю горение на полигонах коммунальных отходов в трех районах области: Коченевском, Новосибирском и Ордынском, на общей площади свыше 23,5 тыс. кв. м», — сообщил Орлов.

Он отметил, что на данный момент все очаги потушены и работы продолжаются силами владельцев этих полигонов. Однако, по словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, борьба с огнем продолжает в двух районах региона.

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