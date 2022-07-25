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Жизнь

В Сибири загорелись свалки площадью почти в 25 тысяч квадратных метров

В трех районах Новосибирской области сотрудники МЧС зафиксировали горение на полигонах отходов. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону Виктора Орлова

Свалка.
Свалка.
Pixabay.com

Об обнаружении очагов горения глава регионального управления МЧС заявил на совещании в правительстве области.

«Отмечаю горение на полигонах коммунальных отходов в трех районах области: Коченевском, Новосибирском и Ордынском, на общей площади свыше 23,5 тыс. кв. м», — сообщил Орлов.

Он отметил, что на данный момент все очаги потушены и работы продолжаются силами владельцев этих полигонов. Однако, по словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, борьба с огнем продолжает в двух районах региона.

Ранее в торговом центре «БУМ» в Барнауле произошел пожар.

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