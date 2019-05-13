В сибирском городе из-за холодов возобновили отопительный сезон

«Постановлением администрации города Абакана сегодня, 13 мая, с 15:00 в городе возобновляется отопительный период. Необходимость принятия такого постановления обусловлена резким понижением температуры наружного воздуха и прогнозируемым похолоданием», — говорится в сообщении мэрии.
13 мая дневная температура в Абакане составляет +10 градусов, ночью похолодает до -2. До 17 мая, согласно прогнозу, днем столбики термометров не поднимутся выше +11 градусов, ночью же будет ниже нуля.
На выходных начнет теплеть: днем 18 мая температура повысится до +14, 19 мая — до +19 градусов, ночные температуры останутся отрицательными.
Погода в Алтайском крае
Синоптики алтайского ЦГМС дали прогноз на ближайшие три дня. Осадки будут на большей части территории края, местами даже ляжет снег. Ночью температура опустится ниже нуля.
Напомним, 7 мая в Барнауле официально закрыли отопительный сезон. Возобновить его не обещают.