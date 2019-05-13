В сибирском городе из-за холодов возобновили отопительный сезон

13 мая из-за похолодания возобновили отопительный сезон в Абакане (Хакасия), сообщает . Тепло здесь выключили еще 6 мая, но после заморозков население стало активно жаловаться на холод в квартирах.

«Постановлением администрации города Абакана сегодня, 13 мая, с 15:00 в городе возобновляется отопительный период. Необходимость принятия такого постановления обусловлена резким понижением температуры наружного воздуха и прогнозируемым похолоданием», — говорится в сообщении мэрии.

13 мая дневная температура в Абакане составляет +10 градусов, ночью похолодает до -2. До 17 мая, согласно прогнозу, днем столбики термометров не поднимутся выше +11 градусов, ночью же будет ниже нуля.

На выходных начнет теплеть: днем 18 мая температура повысится до +14, 19 мая — до +19 градусов, ночные температуры останутся отрицательными.

Погода в Алтайском крае

Синоптики алтайского ЦГМС дали прогноз на ближайшие три дня. Осадки будут на большей части территории края, местами даже ляжет снег. Ночью температура опустится ниже нуля.

Напомним, 7 мая в Барнауле официально закрыли отопительный сезон. Возобновить его не обещают.