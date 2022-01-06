В соцсетях появилось видео полыхающей гостиницы в популярном лыжном курорте Сибири

В соцсетях появилось видео пожара на одном из туристических объектов в Шерегеше. Пожар случился в ночь на 4 января, и автор видео утверждает, что горела котельная одного из отелей и хозблок. По данным ngs.ru возгорание произошло в гостинице «Пурга».

По сведения управления МЧС по Кемеровской области, сигнал о пожаре поступил в 2:51. Полностью его потушили в 4:10, сообщили в «ЧС-ИНФО» со ссылкой на спасателей. На месте работали 13 человек и три единицы техники.

На момент прибытия первого подразделения горела крыша открытым пламенем. В результате сгорело мансардное помещение под крышей, деревянная обрешетка крыши. Общая площадь пожара — 36 кв. метров. Причину установят специалисты, — сообщил представитель ГУ МЧС порталу NGS42.RU.

До приезда спасателей помещение покинули 15 человек, никто не пострадал. Очевидцы рассказали «ЧС-ИНФО», что постояльцы гостиницы в срочном порядке стали искать новое место для отдыха.

В администрации Таштагольского района уточнили, что сгорело мансардное помещение, в которых находились комнаты для персонала, а также деревянная обрешетка крыши.

По данным ngs.ru, это не первый пожар в Шерегеше в этом сезоне. В середине декабря там сгорел ресторан «Монтана», ущерб оценили в сумму около 90 млн рублей.

В Инстаграм происшествие обсуждают довольно активно. «Да тихая война, без поджога тут не обошлось»… «Пожарной инспекции пора наведаться в Шерегеш», — пишут подписчики опубликовавшего пост блогера @rost_bardokin.