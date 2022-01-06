6 января -14°C
﻿
Жизнь

В соцсетях появилось видео полыхающей гостиницы в популярном лыжном курорте Сибири

В соцсетях появилось видео пожара на одном из туристических объектов в Шерегеше. Пожар случился в ночь на 4 января, и автор видео утверждает, что горела котельная одного из отелей и хозблок. По данным ngs.ru возгорание произошло в гостинице «Пурга».

Пожар в Шерегеше.
Пожар в Шерегеше.
NGS.ru - ГУ МЧС по Кемеровской области.

По сведения управления МЧС по Кемеровской области, сигнал о пожаре поступил в 2:51. Полностью его потушили в 4:10, сообщили в «ЧС-ИНФО» со ссылкой на спасателей. На месте работали 13 человек и три единицы техники.

На момент прибытия первого подразделения горела крыша открытым пламенем. В результате сгорело мансардное помещение под крышей, деревянная обрешетка крыши. Общая площадь пожара — 36 кв. метров. Причину установят специалисты, — сообщил представитель ГУ МЧС порталу NGS42.RU.

До приезда спасателей помещение покинули 15 человек, никто не пострадал. Очевидцы рассказали «ЧС-ИНФО», что постояльцы гостиницы в срочном порядке стали искать новое место для отдыха.

В администрации Таштагольского района уточнили, что сгорело мансардное помещение, в которых находились комнаты для персонала, а также деревянная обрешетка крыши.

По данным ngs.ru, это не первый пожар в Шерегеше в этом сезоне. В середине декабря там сгорел ресторан «Монтана», ущерб оценили в сумму около 90 млн рублей.

В Инстаграм происшествие обсуждают довольно активно. «Да тихая война, без поджога тут не обошлось»… «Пожарной инспекции пора наведаться в Шерегеш», — пишут подписчики опубликовавшего пост блогера @rost_bardokin.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость