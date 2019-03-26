В интернете призывают наказать директора, уволившую барнаульскую учительницу за невинное фото в купальнике

90% пользователей интернета, по оценкам «Московского комсомольца», поддерживают учительницу-моржа Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться с работы из-за снимка в спортивном купальнике в соцсетях. Целомудренные педагоги, не желающие лишиться своего рабочего места, обязаны отныне зимой плавать в шубе, шапке и варежках, иронизирует «МК».

Многие авторы пишут в интернете («МК» не указывает конкретные интернет-ресурсы), что Татьяна Кувшинникова не только должна продолжать учить детей и восстановиться на работе, но и призвать к ответственности директора школы, заставившего ее написать заявление по собственному — не исключено, что и к ответственности уголовной.

Идеи пользователей сети прокомментировал юрист.

Можно ли наказать?

Юрист Марина Силкина напоминает, что в УК РФ есть статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Но доказать злой умысел в подобных делах сложно. Статья распространяется на случаи, когда из корыстной и иной личной заинтересованности совершаются действия при отсутствии законных оснований совершения для этого. Такие действия могут быть совершены как при приеме на работу, так и при увольнении. Но именно из корыстных побуждений — это обязательное условие.

Многие фанаты здорового образа жизни готовы не только поддержать учительницу, но даже сами подать заявление в правоохранительные органы и добиться наказания директора школы. Но юрист полагает, что это невозможно, так как заявление должна написать потерпевшая. В то же время учительница может попытаться доказать, что ее понуждали к увольнению. Можно добиться справедливости, доказав, что нарушены положения Трудового кодекса — в частности п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Татьяна Кувшинникова. Фото со страницы Татьяны Кувшинниковой в vk.com/tana80h

Правомерен ли дресс-код?

В то же время, как считает юрист, руководители организации имеют право принять положение о корпоративном стиле. Это локальный акт, но обязательный для исполнения. Как правило, такие требования не зависят от форм собственности предприятия и не касаются свободного времени сотрудников.

«В принципе, в свободное от работы время можно ходить, в чем хочешь. Но здравый смысл тоже должен быть. Как с одной стороны, кто наряжается, так и с другой, кто за это увольняет», — пояснила Марина Силкина.

Накануне Татьяну Кувшинникову поддержал министр образования Алтайского края Максим Костенко: он сказал, что отрасли нужны педагоги, пропагандирующие здоровый образ жизни и ждет ее к себе на прием.

Кроме того, за учительницу вступилась телеведущая Ксения Собчак. Одежда учителя не влияет на его профессионализм, сказала она.