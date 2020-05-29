В соцсетях публикуют фото туч, которые помешали астронавтам улететь в космос

Вскоре в сети появились снимки, демонстрирующие причину отмены запуска Crew Dragon. Гроза и низкие тучи, помешавшие космонавтам Дагу Херли и Бобу Бенкену полететь на МКС, действительно выглядели довольно жутко и сопровождались «апокалиптическими» крутящимися облаками, похожими на цунами.
Синоптики также предупреждали о возможном торнадо, но эта угроза не подтвердилась, пишет mail.ru.
Похожие тучи были также в других штатах страны.
Шкваловый ворот
23 июня 2018-го в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление, которое когда-либо видели в крае.