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Жизнь

В соцсетях публикуют фото туч, которые помешали астронавтам улететь в космос

27 мая многие следили за подготовкой запуска космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Однако из-за плохих погодных условий во Флориде полет был перенесен.

Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
instagram.com/koltun.nastya

Вскоре в сети появились снимки, демонстрирующие причину отмены запуска Crew Dragon. Гроза и низкие тучи, помешавшие космонавтам Дагу Херли и Бобу Бенкену полететь на МКС, действительно выглядели довольно жутко и сопровождались «апокалиптическими» крутящимися облаками, похожими на цунами.

Синоптики также предупреждали о возможном торнадо, но эта угроза не подтвердилась, пишет mail.ru.

Похожие тучи были также в других штатах страны.

Шкваловый ворот

23 июня 2018-го в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление, которое когда-либо видели в крае.

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