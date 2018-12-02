В США началась «эпидемия» фото пенисов: снимки беспрепятственно передают на чужие iPhone

Нарушение получило название «киберфлешинг» (cyber-flashing). Авторы инициативы предлагают штрафовать нарушителей в размере одной тысячи долларов или отправлять их в тюрьму на год. Новое явление не вписывается в законодательное определение эксгибиоционизма.
«Раньше вам нужно было достать длинное пальто и хорошие ботинки для бега . Благодаря технологиям, вести себя неподобающим образом стало значительно проще», — подчеркнул соавтор закона, республиканец Джозеф Борелли.
Технология «электронного харассмента»
Случаи отправки непристойных снимков начали регистрировать еще в 2017 году.
Порнографические фотографии нарушители отправляют по AirDrop — технологии в продукции Apple, которая позволяет пересылать фотографии по Bluetooth и Wi-Fi всем, у кого включена эта опция.
AirDrop позволяет сохранять анонимность при передаче данных, поэтому жертвы могут даже не найти адресанта члена. Неудобство вызывает и то, что смартфон автоматически показывает почти на весь экран передаваемое изображение.
На Android-устройствах есть похожее, но не аналогичное приложение AirDroid.
Зачем мужчины шлют эротические фото
Исследователи называют несколько причин и определений подобного поведения, пишет tjournal.ru.
- Разновидность эксгибиционизма. Также многие мужчины, согласно исследованиям, неверно определяют уровень заинтересованность женщин в сексе, уверен доктор психологии из Гарварда Джастин Лемиллер (Justin J. Lehmiller).
- Это форма объективации. Так люди могут пытаться познакомиться или реагировать на политические взгляды адресата, считает специалист Австралийского центра исследований секса, здоровья и общества Андреа Волинг (Andrea Waling);
- В порно половой член находится в центре внимания. Поэтому отправители непристойных фото делают вывод, что женщине нужно именно это и ей приятно получить «дикпик» даже от незнакомого человека. Также некоторые мужчины под влиянием эротических видео начинают сомневаться в собственных гениталиях, после чего пытаются соотнести их с увиденным, отмечает Волинг.