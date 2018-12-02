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Жизнь
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В США началась «эпидемия» фото пенисов: снимки беспрепятственно передают на чужие iPhone

Городской совет Нью-Йорка предложил наказывать нарушителей, рассылающих незнакомцам фотографии пенисов («дикпики») по AirDrop в общественных местах. Об этом сообщает The New York Times. Это явление уже начали называть сексуальным харассментом, завязанным на технологиях.

США
США
СС0

Нарушение получило название «киберфлешинг» (cyber-flashing). Авторы инициативы предлагают штрафовать нарушителей в размере одной тысячи долларов или отправлять их в тюрьму на год. Новое явление не вписывается в законодательное определение эксгибиоционизма.

«Раньше вам нужно было достать длинное пальто и хорошие ботинки для бега . Благодаря технологиям, вести себя неподобающим образом стало значительно проще», — подчеркнул соавтор закона, республиканец Джозеф Борелли.

Технология «электронного харассмента»

Случаи отправки непристойных снимков начали регистрировать еще в 2017 году.

Порнографические фотографии нарушители отправляют по AirDrop — технологии в продукции Apple, которая позволяет пересылать фотографии по Bluetooth и Wi-Fi всем, у кого включена эта опция.

AirDrop позволяет сохранять анонимность при передаче данных, поэтому жертвы могут даже не найти адресанта члена. Неудобство вызывает и то, что смартфон автоматически показывает почти на весь экран передаваемое изображение.

На Android-устройствах есть похожее, но не аналогичное приложение AirDroid.

Зачем мужчины шлют эротические фото

Исследователи называют несколько причин и определений подобного поведения, пишет tjournal.ru.

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