Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
22

В Совете Федерации предложили применять химическую кастрацию к педофилам

В Совфеде предлагают применять химическую кастрацию в отношении людей, осужденных за педофилию. Предложение разработала рабочая группа Совфеда по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, пишут РИА Новости.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов(altairegion22).

Разрешить применение по решению комиссии врачей-психиатров химической кастрации как метода лечения, основанного на введении в организм человека лекарственных препаратов, подавляющих сексуальное влечение, — сказано в материалах группы под руководством сенатора Елены Мизулиной.

Авторы отмечают, что такие меры должны применяться в отношении людей, «страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости». Эти поправки предлагают внести в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

По замыслу авторов поправок, перечень таких лекарственных препаратов должен устанавливаться нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

В числе других принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов члены рабочей группы предлагают ввести оказание специализированной психиатрической помощи осужденным по соответствующей статье УК.

Елена Мизулина сообщила, что рабочая группа подготовила целый пакет законопроектов, направленных на системную защиту несовершеннолетних от сексуальных посягательств.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка