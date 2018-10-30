В Совете Федерации предложили применять химическую кастрацию к педофилам

В Совфеде предлагают применять химическую кастрацию в отношении людей, осужденных за педофилию. Предложение разработала рабочая группа Совфеда по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, пишут РИА Новости.

Разрешить применение по решению комиссии врачей-психиатров химической кастрации как метода лечения, основанного на введении в организм человека лекарственных препаратов, подавляющих сексуальное влечение, — сказано в материалах группы под руководством сенатора Елены Мизулиной.

Авторы отмечают, что такие меры должны применяться в отношении людей, «страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости». Эти поправки предлагают внести в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

По замыслу авторов поправок, перечень таких лекарственных препаратов должен устанавливаться нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

В числе других принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов члены рабочей группы предлагают ввести оказание специализированной психиатрической помощи осужденным по соответствующей статье УК.

Елена Мизулина сообщила, что рабочая группа подготовила целый пакет законопроектов, направленных на системную защиту несовершеннолетних от сексуальных посягательств.