В Сибири вновь испугались Covid и отменили общегородской выпускной

В 2022 году школы в Новосибирске смогут проводить выпускные, но общегородского праздника не будет. Об этом 6 мая заявил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

«Здесь надо сказать о том, что все-таки не полностью сняты ограничительные меры . Второй момент — надо детей обезопасить. Мы очень внимательно прислушиваемся к мнению нашей медицины — они говорят, что в мае и июне возможны некоторые всплески», — пояснил он в эфире радио «Городская волна».





Решение о формате выпускных в школах принимают директора. Праздничные мероприятия могут быть проведены в период с 23 июня по 4 июля, последние звонки — 24 и 25 мая, для девятых классов — с 17 по 26 мая.



Напомним, что в 2021 году единый городской выпускной в Новосибирске из-за сложной эпидобстановки прошёл онлайн. В таком же формате состоялся и всероссийский выпускной.