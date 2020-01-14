В «Столото» прокомментировали сообщения о махинациях с розыгрышем миллиарда

Рекордную за всю историю российских государственных лотерей сумму — миллиард рублей — выиграла в январе 2020 года жительница Подмосковья Надежда Бартош. Выигрыш будет выплачен в течение полугода. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в ходе розыгрыша тиража присутствовали подтасовки, а сам он якобы шел по телевидению в записи, и проверить билет на выигрыш в интернете было невозможно, пишет ТАСС.

«Столото» официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ. «Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша. Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации", — говорится в сообщении.

Печать билета уже разыгранного тиража, как заявили в «Столото», невозможна: «Все билеты печатаются только в сторонних типографиях со всеми необходимыми уровнями защиты, по аналогии с денежными знаками. В любом розыгрыше, включая новогодний тираж, участвуют только билеты, присутствующие в базе на момент закрытия продаж. Внесение изменений в базу невозможно, это контролируется независимой системой контроля, установленной у организатора лотерей — Министерства спорта РФ».

В розыгрыше приняли участие 53 млн 614 тыс. 853 билета. Выигрышный билет «Русского лото» номер 131626314944 Бартош приобрела 13 декабря за семь минут до закрытия точки продаж лотерей в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области.

Жизнь после выигрыша

По словам супругов Бартош, пока их жизнь никак не изменится. Они продолжат развивать семейный бизнес.

Победительница решила обязательно купить себе с выигрыша украшение, которое будет напоминать о миллиарде и станет достойным подарком на день рождения.

Ранее сообщалось, что менеджер из Барнаула Геннадий Тарасов выиграл в лотерею миллион рублей. Деньги он планирует потратить на погашение ипотеки.

Барнаулец стал одним из 99 лотерейных миллионеров новогоднего тиража «Русского лото», по итогам которого появился и первый в России лотерейный миллиардер. Точнее — миллиардерша.