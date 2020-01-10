Подарок под ёлку: стало известно, кто выиграл миллиард рублей в лотерее

Победительница новогодней лотереи «Столото» вышла на связь. Обладательницей 1 млрд рублей оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. Накануне она приехала на оформление выигрыша в центр «Столото» вместе с супругом и дочерью.

Выяснилось, что счастливый билет она получила в подарок от дочери, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото».

Счастливый билет, купленный в подмосковном торговом центре, женщине подарила дочь на день рождения.

«У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет „Русского лото“, так как все остальное у меня есть. Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины, и с конца», — рассказала победительница.

Сумму выигрыша Надежда узнала только 3 января, когда ее дочь проверила результаты тиража на сайте «Столото». При этом «миллиардным» оказался самый первый проверенный билет.

«Когда я увидела сумму выигрыша, подумала, что какая-то ошибка. Перепроверяла трижды, но цифры на экране не менялись. Я была в другом городе, поэтому сразу отправила фото билета маме и брату, чтобы они тоже проверили», — рассказала дочь победительницы.

Новогодний лотерейный розыгрыш «Столото» с выигрышем 1 млрд рублей состоялся в ночь на 1 января.

Лотерея. CCO.

Жизнь после выигрыша

По словам супругов Бартош, пока их жизнь никак не изменится, пишет bfm.ru. Они продолжат развивать семейный бизнес.

Победительница решила обязательно купить себе с выигрыша украшение, которое будет напоминать о миллиарде и станет достойным подарком на день рождения.

Ранее сообщалось, что менеджер из Барнаула Геннадий Тарасов выиграл в лотерею миллион рублей. Деньги он планирует потратить на погашение ипотеки.

Барнаулец стал одним из 99 лотерейных миллионеров новогоднего тиража «Русского лото», по итогам которого появился и первый в России лотерейный миллиардер. Точнее — миллиардерша.