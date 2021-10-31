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Жизнь

Умерла бабушка, за которой тайно ухаживал в госпитале притворившийся врачом внук

В Томске скончалась 84-летняя женщина, внук которой тайно проникал в «красную зону» ковидного госпиталя, чтобы ухаживать за бабушкой, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

Напомним, внук три дня притворялся врачом и ухаживал за бабушкой в красной зоне ковидного госпиталя.

Мужчина переоделся в специальный костюм врача и зашел в медучреждение, где обнаружил бабушку.

«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я познакомился с санитаром, который мне помогал менять подгузник. Мне показалось, что он понял, что я не врач. Но не выдал меня», — рассказал сибиряк.

Вице-губернатор области Алена Левко объявила проверку в госпитале после того, как внука раскрыли.

В депздраве сообщили, что вечером 30 октября женщина скончалась. В ковидарии она находилась с 21 октября.

«Утром состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Провели все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась», — говорится в сообщении.

Причина смерти — коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

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