Умерла бабушка, за которой тайно ухаживал в госпитале притворившийся врачом внук

Напомним, внук три дня притворялся врачом и ухаживал за бабушкой в красной зоне ковидного госпиталя.

Мужчина переоделся в специальный костюм врача и зашел в медучреждение, где обнаружил бабушку.

«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я познакомился с санитаром, который мне помогал менять подгузник. Мне показалось, что он понял, что я не врач. Но не выдал меня», — рассказал сибиряк.