В центре алтайского города монтируют «Торнадо»

На центральной площади Рубцовска готовят к запуску многострадальный светомузыкальный фонтан «Торнадо С», пишет «Местное время».

Обычно «Торнадо» запускают в мае, но из-за коронавируса открытие отложили. Коммунальщики привели в порядок чашу и занялись настройкой оборудования.

«"Торнадо» полностью готов к запуску, и сделать это мы можем в любой момент, как только будет принято такое решение", — говорит директор МУП «Рубцовский водоканал» Евгений Зазнобин.

Светомузыкальный фонтан впервые в крае заработал в Рубцовске. Пробный запуск прошел в 2017 году. Сооружение запустили, а потом законсервировали, после зимы на площади Ленина разрушился асфальт и плитка.

Годом позже неизвестные устроили гонки на автомобилях по пл. Ленина и повредили решетки фонтана.

В Рубцовске автохулиганы повредили новый светомузыкальный фонтан. 24 апреля 2018 года. rubtsovskmv.ru

Отметим, что «Торнадо» обошелся почти в 9 млн рублей.

В 2018 году в бийском квартале АБ открыли первый в городе световой пешеходный фонтан.

В краевой столице подобное сооружение появилось только в 2019 году на ул. Панфиловцев, 22.

Также известно, что фонтан у алтайского драмтеатра в 2020 году должен стать светомузыкальным.