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17 декабря
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Жизнь
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В центре Барнаула установят огромный светящийся фонтан

На пл. Октября в Барнауле начали свозить конструкции, из которых смонтируют светодинамический фонтан длиной 65 метров. Об этом сообщил сайт администрации города.

Сборка светодиодного фонтана на пл. Октября.
Сборка светодиодного фонтана на пл. Октября.
http://barnaul.org/

На создание конструкций израсходовано около двух тонн металла и более 25 тыс светодиодных пикселей. Центральный элемент будет высотой 7 метров и диаметром 8 метров. Два боковых спиралевидных элемента в длину составят около 50 метров каждый. Всего же новая конструкция будет длиной около 65 метров и займет практически всю центральную клумбу.

Фонтан будет управляться компьютерной программой, которую разработали в АлтГТУ им. Ползунова. Планируется, что новая масштабная конструкция начнет работать уже к концу недели.

Идея создания нового фонтана на площади Октября принадлежит администрации Октябрьского района, воплотить ее в жизнь помогают работники подрядной организации и завода «Барнаултрансмаш».

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