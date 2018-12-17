В центре Барнаула установят огромный светящийся фонтан

На пл. Октября в Барнауле начали свозить конструкции, из которых смонтируют светодинамический фонтан длиной 65 метров. Об этом сообщил сайт администрации города.

На создание конструкций израсходовано около двух тонн металла и более 25 тыс светодиодных пикселей. Центральный элемент будет высотой 7 метров и диаметром 8 метров. Два боковых спиралевидных элемента в длину составят около 50 метров каждый. Всего же новая конструкция будет длиной около 65 метров и займет практически всю центральную клумбу.

Фонтан будет управляться компьютерной программой, которую разработали в АлтГТУ им. Ползунова. Планируется, что новая масштабная конструкция начнет работать уже к концу недели.

Идея создания нового фонтана на площади Октября принадлежит администрации Октябрьского района, воплотить ее в жизнь помогают работники подрядной организации и завода «Барнаултрансмаш».