Импортеры предупредили россиян о дефиците алкоголя перед Новым годом

По словам руководителя Союза импортеров алкогольной продукции Валерия Филатова, проблема связана с вводом обновленных образцов федеральных специальных марок и акцизных марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 года. Пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки. Прием заявлений на марки старого образца прекращен с октября — по данным г-на Филатова.

Новые марки должны были появиться 1 октября, но еще не напечатаны, сообщил гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции (Diageo, Bacardi, Brown-Forman и др.) Александр Романов.

Проблема пришлась на пик предновогодних продаж. Какие-то алкогольные позиции будут находиться в остром дефиците, но большую часть ассортимента алкогольного импорта это не должно затронуть, считает Романов.

Представитель Центральной акцизной таможни заявил, что проблем при получении импортерами марок не видит: По его информации, сейчас можно получить марки старого образца, можно подавать заявления и на новые марки, их импортеры получат в 2019 году, после подписания контракта между ФТС и Гознаком, пишет mail.ru.

Гознак готов к поставке акцизных марок после получения заявок от ФТС, контракт с ФТС заключен 14 декабря, сообщил представитель типографии.

Почему меняют акцизные марки

В России с 1 июля 2018 года введена система полного поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Для этого разработали новые марки с двухмерным штриховым кодом, который содержит уникальный идентификатор ЕГАИС. Код, в свою очередь, позволяет идентифицировать марки и маркируемую ими продукцию.