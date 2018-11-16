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Жизнь
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Ученые рассказали, как склонность к алкоголю зависит от места жительства

Люди, которые живут в холодных широтах с небольшим количеством солнечных дней, чаще склонны к употреблению алкоголя и к болезням печени, связанных со злоупотреблением, пишут «Известия».

Вино. Алкоголь.
Вино. Алкоголь.

Международная группа ученых из Университета Питтсбурга сравнила уровень потребления алкоголя и климат 193 стран. В основу научной работы медики взяли данные Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической организации. Исследование опубликовано в издании Hepatology.

Ученые сделали вывод, что чем холоднее в стране, тем чаще ее жители пьют алкоголь. Кроме того, проблемы с циррозом печени, вызванным чрезмерным увлечением спиртным, в северных странах встречаются чаще.

Причиной подобного эффекта эксперты назвали «желание согреться» и «скрыться от депрессии», вызванной небольшим количеством солнечных дней.

Исследователи предполагают, что полученные ими данные помогут повысить эффективность национальных программ, направленных на борьбу с алкоголизмом.

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