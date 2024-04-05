В центре Барнаула временно перекрыли движение

Сообщается, что в районе дома №150 повреждена водопроводная труба диаметром 300мм. На месте уже работают сотрудники Росводоканала, во избежание провала асфальта и машин.
На время работ специалистам пришлось по всей ширине переулка. От ул. Молодежной до пр Строителей.
Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда. Ориентировочно работы закончатся в 18 часов.
Ранее сообщалось, что перекрыли дорогу и изменили маршрут автобуса №70р в Барнауле из-за подъема воды в реке.
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