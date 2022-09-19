В Великобритании прошла церемония похорон Елизаветы II

Гроб доставили в Вестминстерское аббатство около 13.00 мск. Там прошла панихида по Елизавете II.

На церемонию похорон были приглашены большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков. В их числе президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Вальтер Штайнмайер.

Похороны завершились около 14.00 мск. К вечеру гроб доставят в Виндзор. Там пройдет частная погребальная служба только для короля Карла III и членов королевской семьи.

Елизавета II будет похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же покоятся другие члены королевской семьи.