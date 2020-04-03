В выходные жителей Алтайского края ждет соблазнительная погода

Погода на первых апрельских выходных, судя по прогнозам синоптиков Алтайского ЦГМС, будет манить на прогулку. Ожидается до +20 градусов и без осадков.

4 апреля в Алтайском крае ночью будет −2… −7 градусов, местами по югу до +3. Днем прогнозируют +6… +11 градусов, местами по югу до +16. Преимущественно без осадков.

5 апреля по региону ночная температура не изменится, а днем станет еще теплее: +8… +13 градусов, местами по югу термометры покажут до +20 градусов. Без осадков.

В понедельник, 6 апреля, в крае ночная температура будет плюсовой: +2… +7 градусов, по северу до -3. Днем ожидается +11… +16 градусов, по югу до +22. Местами по западу небольшой дождь.

Барнаул. Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

В Барнауле

Днем 4 апреля барнаульцев ждет температура +7… +9 градусов, преимущественно без осадков.

5 апреля потеплеет до +13 градусов, без осадков.

6 апреля температура поднимется до +14… +16 градусов. Преимущественно без осадков.

Напомним, что в Алтайском крае из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции следует соблюдать режим самоизоляции и не покидать дома без острой необходимости.

Ранее власти рассказали, какие санкции ждут нарушителей режима.