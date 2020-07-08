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В ВОЗ заявили, что пика пандемии коронавируса еще не было

Пандемия коронавируса в мире только набирает обороты и пик еще не достигнут, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
CC0

«Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что число жертв инфекции «выровнялось во всем мире», и многим странам удалось добиться успехов в снижении смертности от коронавируса.

По словам директора программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, «в июне наблюдается большой прирост новых случаев», при этом «кривая по количеству смертей немного запаздывает, она не повторяет кривую по случаям заражения».

«Это может произойти. Это будет плохо, но это может случиться», — сказал он.

В Алтайском крае ситуация в последние дни поменялась кардинально. Продолжается тенденция увеличения случаев заболевания вирусной пневмонией и числа пациентов с тяжелым течением болезни. На первых этапах бессимптомное течение заболевания отмечалось у 80% пациентов.

Ограничения, призванные стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, могут ужесточить.

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