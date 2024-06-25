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Жизнь

В Заринске посетители кафе, которые получили ожоги, требуют моральной компенсации

Посетители кафе в Заринске, получившие ожоги, хотят добиться моральной компенсации. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Лампа для кварцевания.
Лампа для кварцевания.
СК по региону.

Поводом для обращения в суд стало то, что во время посещения банкетного зала ответственной организации истцы получили ожоги глаз и лица из-за воздействия лучевой энергии (кварцевой лампы). Все пострадавшие были участниками одного мероприятия, всего на празднике было 33 человека.

На следующий день после инцидента истцы обратились в больницу с жалобами на отеки, жжение на лице и боль в глазах.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Однако позже дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Оказанные услуги общественного питания не представляли реальной угрозы для жизни и здоровья посетителей, что является обязательным условием для применения указанной статьи.

В связи с ущербом здоровью истцы требуют взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере от 50 до 300 тыс. рублей. Ответчик отказался добровольно выплачивать компенсацию.

По делам назначены судебные заседания.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за ожогов после посещения кафе.

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