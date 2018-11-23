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Жизнь
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В Змеиногорске пообещали восстановить водо- и теплоснабжение

До конца дня 23 ноября в Змеиногорске должны восстановить водоснабжение и теплоснабжение. После аварии воду не подавали в 2000 домов, без отопления остались около 250 домов, уточняет краевой Минстройтранс. Пока в городе организован подвоз воды.

Отопление.
Отопление.
СС0

Пресс-служба Минстройтранса уточняет, что ЧП произошло 22 ноября. При проведении плановых работ на магистральном водопроводе D 400мм, расположенном на улице Советcкой, повредили трубу. Это привело к технологическому сбою в работе нескольких котельных. В городе закрыли детские сады и школы. Без тепла и воды остались 250 и 2 тыс. домов соотвественно. Для устранения повреждения были привлечены специалисты из Шипуновского района.

В настоящее время трубу почти починили, сообщило министерство вечером 23 ноября. До конца дня водоснабжение и теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Администрацией района организован подвоз воды населению.

По состоянию на 17.40 не во все дома Змеиногорска подали тепло, сообщили в паблике ВК «Анонимный Змеиногорск».

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