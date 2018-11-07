Коммунальщики хотят передавать долги по услугам ЖКХ коллекторам

Поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторами по взысканию долгов за услуги ЖКХ. Об этом «Коммерсанту» сообщили в «Росводоканале» и «Мосэнерго».

«Росводоканал» уже передает часть задолженности коллекторским агентствам на этапе досудебных мероприятий и планирует расширять сотрудничество с ними в этой сфере, заявил в беседе с изданием коммерческий директор компании Сергей Прокофьев. Он уточнил, что речь идет о коллекторских агентствах, входящих в реестр Федеральной службы судебных приставов.

По данным Минстроя, долги россиян за услуги ЖКХ на сентябрь 2018 года достигли 535 млрд рублей. По оценке руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева, сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. При этом эффективность их взыскания не очень высокая, а вот социальная напряженность из-за таких новостей среди населения может вырасти, отмечают эксперты издания.