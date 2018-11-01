Сбербанк подсчитал, сколько россияне тратят на «коммуналку»

За девять месяцев 2018 года среднестатистическая российская семья тратила на оплату услуг ЖКХ 5038 рублей, сообщает РБК .

Специалисты установили, что на коммунальные услуги в среднем тратится около 11,4% от семейного бюджета, хотя этот показатель разнится от региона к региону.

«Рекордсменом» по совокупной стоимости «коммуналки» стала Республика Тыва, жители которой отдают на оплату услуг ЖКХ 24,5% семейного бюджета, и Камчатский край (16,3%).

Меньше всего платят жители Республики Северная Осетия — Алания (6%).

Москвичи выделяют на оплату коммунальных услуг 13,9% бюджета, а петербуржцы — 10,7%.

Подавляющее большинство платежей — 80% — проводится по безналичному расчету, пишет polit.ru. Этот вид оплаты пользуется наибольшей популярностью среди россиян моложе 50 лет.

На долю расходов на ЖКУ в структуре общих трат влияет доля населения, проживающего в квартирах, а это подразумевает активное пользование услугами ЖКХ.

Ранее сообщалось, что жители Республики Алтай и Дагестана меньше всех в России платят за услуги ЖКХ.