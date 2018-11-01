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Экономика
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Сбербанк подсчитал, сколько россияне тратят на «коммуналку»

За девять месяцев 2018 года среднестатистическая российская семья тратила на оплату услуг ЖКХ 5038 рублей, сообщает РБК.

Платежи, налоги.
Платежи, налоги.
архив УФНС России по Алтайскому краю

Специалисты установили, что на коммунальные услуги в среднем тратится около 11,4% от семейного бюджета, хотя этот показатель разнится от региона к региону.

«Рекордсменом» по совокупной стоимости «коммуналки» стала Республика Тыва, жители которой отдают на оплату услуг ЖКХ 24,5% семейного бюджета, и Камчатский край (16,3%).

Меньше всего платят жители Республики Северная Осетия — Алания (6%).

Москвичи выделяют на оплату коммунальных услуг 13,9% бюджета, а петербуржцы — 10,7%.

Подавляющее большинство платежей — 80% — проводится по безналичному расчету, пишет polit.ru. Этот вид оплаты пользуется наибольшей популярностью среди россиян моложе 50 лет.

На долю расходов на ЖКУ в структуре общих трат влияет доля населения, проживающего в квартирах, а это подразумевает активное пользование услугами ЖКХ.

Ранее сообщалось, что жители Республики Алтай и Дагестана меньше всех в России платят за услуги ЖКХ.

В целом же по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2017 году составляли 4,2 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2016-м этот показатель практически не изменился (+0,2%).

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