Вахтанговский театр приедет в Барнаул, чтобы показать знаменитый спектакль «Война и мир»

Актеры театра имени Вахтангова приедут в Барнаули 3 декабря пятичасовой спектакль «Война и мир» в театре драмы.

Спектакль «Война и мир» пройдет в краевой столице 3, 4, 5 и 6 декабря. Об этом корреспондентам altapress.ru сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

Спектакль с двумя антрактами идет пять часов. Но те, кто его видел, говорят, что за временем не следили, а смотрели не отрываясь на сцену. В главных ролях — звезды Вахтанговского театра.

Билеты будут стоить от двух до пяти тыс. рублей. Их можно будет купить по Пушкинской карте.

Кстати, в самом Вахтанговском театре стоимость билетов достигает 10,5 тыс. рублей. Чтобы билеты для барнаульцев были доступнее, бюджет края покроет часть затрат.

Ранее театр имени Евгения Вахтангова уже приезжал в Барнаул. Посмотреть репортажи со спектаклей можно здесь и здесь.