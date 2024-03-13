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Жизнь

Вакцины, новые автобусы и пожар на вокзале. Что произошло в Алтайском крае 13 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 13 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В поликлиники Алтайского края наконец поступили детские и взрослые вакцины — «Менактра» для профилактики менингококковых инфекций, АДС-М от дифтерии и столбняка, АКДС от коклюша, дифтерии и столбняка, «Варилрикс» от ветряной оспы и другие.

◆ Сельское хозяйство в Алтайском крае по итогам года серьезно не досчиталось в деньгах: доля убыточных предприятий возросла в 4,2 раза.

◆ В здании Барнаульского автовокзала произошел пожар — загорелся потолок в кафе на первом этаже.

◆ Алтайский музыкальный театр готовит особенный концерт: сопровождать его будут артисты хора и балета, а оркестр будет играть не в яме, а прямо на сцене.

◆ На маршруты в Барнауле выйдут новые автобусы.

◆ Алтайский фермер Джастас Уолкер, известный как «Веселый молочник», пожаловался, что уже несколько лет не может подключить электричество в своем хозяйстве.

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