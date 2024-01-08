Вам все под силу. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время обновления. На среду и четверг лучше не планировать никаких дел. Проведите их как можно спокойнее. В рабочий ритм поможет войти режим питания, ранний подъем. Инвестируйте в правильные вещи. Вдохновите себя. Получаться будет только то, что делаете с радостью», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, в понедельник и вторник удача на вашей стороне. Мудрые люди, начальство, родственники вас поддержат. Планируйте, действуйте. Со среды до конца недели не рискуйте. Ситуация поменяется. Проведите это время спокойно.

Тельцы, проведите эксперимент. Попробуйте получить удовольствие от бескорыстных поступков. Не грубите. Следите за речью. Вдохновитесь сложностью задачи, примите вызов.

Близнецы, забудьте идею выяснения отношений. Не ищите справедливости. Тем более не боритесь за нее. Действуйте во имя мира и единения. Не ставьте идею или правду выше отношений. Не давите на партнера.

Раки, не планируйте на среду, четверг много дел. Чувствительность, обидчивость повышается. Выносливость, устойчивость вернутся к вам не раньше пятницы. Поэтому подвигов от себя не ждите.

Львы, планируйте, ставьте масштабные цели. Инвестируйте в детей, в образование, повышение квалификации. Стабильность в финансах полностью зависит от чистоты вашей речи. Добавьте больше мягкости и гибкости.

Девы, не принимайте на неделе важных решений. Не зацикливайтесь на комфорте. Вдохновляйте домашних уютом. В отношениях с родителями проявите терпение. Не делайте выводы, не вешайте ярлыки.

Часы. unsplash.com

Весы, вы как никогда активны, смелы, энергичны. Не спешите. Поспешность принесет ненужные волнения. Воздержитесь от участия в спорах, конфликтах. Не настаивайте на своем во что бы то ни стало.

Скорпионы, осторожнее с идей быстрых заработков. Питайтесь правильно, не переедайте. И следите за своей речью. Это поможет правильно выстраивать отношения. Если есть возможность, проведите время в уединении.

Стрельцы, пейте больше воды. Займитесь укреплением тела. Делайте зарядку. Изучайте иностранные языки, это поможет снизить напряжение. Вопросы по работе не торопитесь решать. Партнеру не грубите.

Козероги, вам на неделе сложно будет найти покой и тишину. Будете заняты поисками чего-то или кого-то. Отправляйтесь в командировку. Это поможет почувствовать себя более счастливыми. Ко сну готовьтесь заранее.

Водолеи, не зацикливайтесь на собственных амбициях. Вы можете свернуть с верного пути. Вспомните о главном. Не ставьте ваши амбиции выше этого. Добавьте рабочий процесс больше творчества.

Рыбы, наведите порядок в голове. Берите ответственность за свои поступки. Меняйте жизнь к лучшему. Можете решить любые вопросы: отношения, работа, недвижимость, жилье. Все вам под силу.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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