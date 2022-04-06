6 апреля
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Жизнь

«Ванга». Найдено старое выступление певицы Максим в платье с триколором и символом Z

Пользователи интернета нашли видеозапись 2015 года с вручения премии «Золотой граммофон», где певица Максим выступала в платье с расцветкой российского флага. У танцоров на спине была написана буква Z.

Певица Максим.
Певица Максим.
Открытые источники.

Певица исполняла композицию «Нежность». Комментаторы сразу же сопоставили ролик с сегодняшними событиями на Украине.

«Максим — современная Ванга: поет в платье с флагом РФ, так еще и у подтанцовки буква Z на спине», «Я смотрю, теории заговора не такие уж и теории. Все идет по плану», «Они всегда предупреждают мир о предстоящих событиях, это их обязанность. Жаль, мы мало умеем читать эти знаки»: процитировала «Лента.ру» несколько комментариев.

Некоторые смело опровергли все догадки.

«Конспирологи-юмористы! Z на костюмах танцоров — это отсылка к названию коллектива, который работал с артисткой в то время. Z-Dance. Гугл вам в помощь», — успокоил один из пользователей.

Ранее Татьяна Навка прокомментировала действия спортсменов, сменивших российское гражданство.

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