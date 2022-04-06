«Ванга». Найдено старое выступление певицы Максим в платье с триколором и символом Z

Певица исполняла композицию «Нежность». Комментаторы сразу же сопоставили ролик с сегодняшними событиями на Украине.

«Максим — современная Ванга: поет в платье с флагом РФ, так еще и у подтанцовки буква Z на спине», «Я смотрю, теории заговора не такие уж и теории. Все идет по плану», «Они всегда предупреждают мир о предстоящих событиях, это их обязанность. Жаль, мы мало умеем читать эти знаки»: процитировала «Лента.ру» несколько комментариев.