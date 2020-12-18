Ванга предупреждала: мощнейшая за последние 300 лет магнитная буря обрушится на Землю

Крупные вспышки на Солнце начались 16 декабря и продлятся до 22-го.
Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. На это время люди могут остаться без света, из строя могут выйти спутники.
Выброс плазмы произойдет из-за пятна AR2192, заряженные частницы которого способны поглощать до 90% света, сообщает Пятый канал.
Пятна на Солнце
Солнечный цикл связан с частотой появления и активностью пятен на Солнце. В период максимума пятен может наблюдаться несколько сотен. В периоды минимума их очень мало или нет вообще.
Тьма
Именно такое «погружение во тьму» предстоит пережить землянам, если потоки плазмы активизируются в полном объеме.
Здоровье
У людей ухудшится состояние здоровья. На этот период рекомендовано отказаться от физических нагрузок, предельно внимательно следить за собой.
В числе последствий магнитных бурь называют повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии.
Возрастает и риск смертности.
Пять двоек
Ранее летописец Ванги Сергей Косторной обнародовал предсказание прорицательницы о пяти «двойках», пишет News.ru.
Речь идет идет о дате 22.12.2020, в которую должно произойти что-то важное для мира. Возможно, Ванга имела ввиду вспышку на Солнце, которая повлияет на людей самым негативным образом.