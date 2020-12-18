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Жизнь

Ванга предупреждала: мощнейшая за последние 300 лет магнитная буря обрушится на Землю

Астрофизики NASA предупредили о мощнейшей магнитной буре, которая надвигается на Землю и может грозить глобальным отключением света. Это самая крупная магнитная буря за последние 300 лет.

Солнце, закат.
Солнце, закат.
CC0

Крупные вспышки на Солнце начались 16 декабря и продлятся до 22-го.

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. На это время люди могут остаться без света, из строя могут выйти спутники.

Выброс плазмы произойдет из-за пятна AR2192, заряженные частницы которого способны поглощать до 90% света, сообщает Пятый канал.

Пятна на Солнце

Солнечный цикл связан с частотой появления и активностью пятен на Солнце. В период максимума пятен может наблюдаться несколько сотен. В периоды минимума их очень мало или нет вообще.

Тьма

Именно такое «погружение во тьму» предстоит пережить землянам, если потоки плазмы активизируются в полном объеме.

Магнитная буря.
Магнитная буря.
visualhunt.com

Здоровье

У людей ухудшится состояние здоровья. На этот период рекомендовано отказаться от физических нагрузок, предельно внимательно следить за собой.

В числе последствий магнитных бурь называют повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии.

Возрастает и риск смертности.

Пять двоек

Ранее летописец Ванги Сергей Косторной обнародовал предсказание прорицательницы о пяти «двойках», пишет News.ru.

Речь идет идет о дате 22.12.2020, в которую должно произойти что-то важное для мира. Возможно, Ванга имела ввиду вспышку на Солнце, которая повлияет на людей самым негативным образом.

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