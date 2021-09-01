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Жизнь

Василию в Барнаульском зоопарке заказали девочку, а вот Глаша обречена на жизнь без мужика

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал, какие новые обитатели могут появиться в «Лесной сказке» и кого обеспечат новым жильем, сообщает «КП-Барнаул».

Зебра в зоопарке.
Зебра в зоопарке.
предоставлено зоопарком "Лесная сказка"

Писарев отметил, что главным животным этого сезона стала зебра по кличке Василий.

«В новом вольере, который мы ему построили, будущее у него будет хорошее. По крайней мере жилищными условиями он точно обеспечен. А что касается пары, то мы уже заказали девочку зебры в зоопарке города Пензы», — рассказал он.

Также в Пензенском зоопарке приобретут двух девочек-дикобразов, которые составят компанию барнаульским самцам. Пара может появиться и у верблюда, а вот медведица Глаша останется без «мужика».

Писарев пояснил, что бурых медведей хватает и в дикой природе, поэтому детенышей из зоопарка сложно куда-то пристроить. Более того, сейчас и так много медвежат остаются одни в дикой природе из-за браконьеров и лесных пожаров.

Планируют в Барнаульском зоопарке обзавестись редкой кошкой — в Новосибирский зоопарк отправили заявку на приобретение манула.

«Это наша сибирская кошка, которая занесена в международную Красную книгу и в горах Алтая есть, но изымать из природы мы не имеем права», — пояснил Писарев.

В 2022 году хотят построить вольер для обезьян и купить несколько новых приматов. Также наметили строительство вольера для птиц — грифов, горных орлов, филинов и не только.

При этом Писарев подчеркнул, что до огромных размеров барнаульский зоопарк не разрастется из-за модели самоокупаемости.

По этой причине в зоопарке навряд ли появятся жираф и слон, поскольку эти экзотические животные будут объедать остальных обитателей.

Ранее поющий тигренок Витас из Барнаульского зоопарка прославился на весь мир — он появился в зарубежных новостях.

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