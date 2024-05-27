Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .

Время осторожности. Отложите экстремальные виды спорта, воинственные настроения, риски. Берегите зрение, зубы, щитовидную железу. Если хотите кому-то сказать «правду», то тщательно подбираете слова. Старайтесь вдохновлять своей речью, а не «убивать».

Специально для Тельцов: следите за самочувствием. Не взлаивайте на себя много дел. Не пытайтесь бежать сразу в нескольких направлениях. Сосредоточьтесь на главном. И дайте себе возможность отдохнуть.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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