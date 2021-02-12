Вдова покончившего с собой миллиардера Босова из Барнаула подала в суд на его компанию

Иск поступил в суд 11 февраля и к производству его пока не приняли. Основания исковых требований не сообщаются. Третьим лицом в иске указана столичная инспекция Федеральной налоговой службы № 46, занимающаяся регистрацией юрлиц, а также внесением изменений в их учредительные документы.
Ранее сообщалось, что Катерина Босова пошла к нотариусу, чтобы получить свою половину состояния. Основной актив — группа компаний «Аллтек», занимающаяся добычей угля, газа и строительством.
В августе 2020 года вдова получила 43% процента компании (половину от доли мужа — 86,5%), а потом возник отец Босова, который обратился в суд с требованием отменить раздел имущества.
Тело совладельца угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит» с огнестрельным ранением головы обнаружили 6 мая 2020 года в доме бизнесмена в подмосковном поселке Усово.
Дмитрий Босов родился в Барнауле. Отец был начальником цеха на заводе «Трансмаш», позже — заместителем генерального директора завода «Кристалл». Мать работала преподавателем английского языка, профессором одного из московских вузов.