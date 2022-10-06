«13 ведер по 10 литров». Сезон подтопольников объявили алтайские грибники

Алтайские грибники снова вышли на тихую охоту — начался сезон подтопольников. Грибы собирают целыми ведрами.

Своей добычей грибники делятся в группе «Грибники Барнаула и Алтайского края».

«Подтопольников море. За полчаса три ведра. Брали только маленьких крепышей. Все чистые без червей. Берег Оби», «Поехали на рыбалку, по итогу набрали подтопольников два пакета», «Два сбора, немножко подтопольников, 13 ведер по 10 литров», — рассказывают жители края.

По мнению грибников, сейчас самое удачное время собирать чистые грибы — земля промерзла и черви ушли глубоко в землю в спячку.

Напомним, ранее в Алтайском крае прошел сезон груздев — грибники рассказали, что собирают их ведрами.