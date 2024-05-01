Великая среда Страстной Седмицы: что категорически запрещено делать

Великая среда — это третий день Страстной седмицы, которая является последней неделей перед Пасхой. В 2024 году этот праздник отмечается 1 мая. В этот день православные верующие вспоминают два важных библейских события, которые произошли в последние дни земной жизни Иисуса Христа — предательство Иуды и миропомазание. Подробнее о том, что произошло в Великую среду согласно Евангелию и какие богослужения проводятся в храмах, можно узнать в материале altapress.ru.

Что такое Великая среда

В Великую среду Страстной недели произошли два важных события, описанных в Евангелии:

1. Помазание миром Иисуса женщиной по имени Мария, которая возлила драгоценное масло на голову Христа. В то время миро употреблялось не только как умащение, но и как лечебное средство.

Апостолы возмутились, что она без причины пролила продукт, ведь можно было продать его и раздать деньги нуждающимся. Однако Иисус прервал разговоры и сказал, что она предупредила его о скорых страданиях. Поступок грешницы запомнили на долгие века.

2. Предательство Иуды Искариота, который согласился выдать Иисуса Христа первосвященникам за 30 сребреников.

После этого, в Великий четверг, во время Тайной вечери Иисус в последний раз отужинал со своими последователями и поведал им, что вскоре один из них его предаст.

Церковь. Молитва. СС0

Что запрещено делать в Великую среду

В Великую среду, третий день Страстной недели, нет строгих запретов. Однако, как и в другие дни Страстной седмицы, не рекомендуется заниматься увеселительными делами, венчаться и устраивать праздники.

В Великую среду, третий день Страстной недели, верующие соблюдают строгий пост. Согласно монастырскому уставу, в этот день можно есть только сырую пищу: хлеб, воду, овощи и фрукты, орехи, мёд и сухофрукты. Обычные верующие могут не так строго ограничивать себя в еде.

В Великую среду не рекомендуется посещать кладбище и поминать усопших. Не стоит в этот день звать гостей и отмечать дни рождения. Также под запретом рукоделие — хозяйкам не стоит шить, вышивать и вязать.

Свечи. Молитва. СС0

Великая среда 1 мая 2024: молитвы, расписание богослужений

Великая среда на Страстной седмице — это последний день перед судом над Иисусом Христом. В этот день в церквях проходит Литургия преждеосвященных даров. А в монастырях за первые три дня Страстной недели прочитывают все четыре Евангелия — в среду заканчивают читать последнее.

Во время Божественной литургии в последний раз читают молитву Ефрема Сирина с тремя поклонами. После Великой среды поклоны в церквях не совершают до праздника Святой Троицы, который в 2024 году отмечается 23 июня. Вечером Великой среды во многих храмах проводится общая исповедь. Она совершается перед следующим днём — Чистым четвергом, когда принято причащаться.

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