Страстная неделя. Правила, которые нужно соблюдать православным в Великие дни

В христианстве Великий пост, предшествующий главному празднику — Пасхе, завершается Страстной неделей. О том, как православные готовятся к празднику в честь Светлого Христова Воскресения, а также что можно и что нельзя делать в Страстную неделю, расскажет altapress.ru .

Даты Страстной недели в 2024 году

Страстная седмица — последняя неделя Великого поста. Она предшествует главному христианскому празднику — Пасхе, который в 2024 году православные отмечают 5 мая.

Точкой отсчета Страстной недели считается Вербное воскресенье, или праздник Входа Господня в Иерусалим. В 2024 году он выпадает на 28 апреля.

Страстная неделя начнется 29 апреля (понедельник), а закончится 4 мая (суббота).

Церковь. Молитва. СС0

Название

В переводе с церковнославянского языка слово «страсти» означает «страдания». На последней неделе Великого поста верующие вспоминают «страсти Христовы» — страдания Сына Божьего Иисуса Христа перед распятием и его сошествие в ад.

Последнюю неделю поста также называют Великой, потому что для христиан она превосходит по значимости все остальные дни года. В эту седмицу совершились великие и преестественные чудеса.

Понятие «Великая седмица» скорее относится к греческой христианской традиции. Однако у русскоговорящих верующих закрепился обычай называть Великими все дни Страстной недели — Великий понедельник, Великий вторник и так далее.

Каждый день Страстной недели имеет символическое значение и отсылает к евангельским событиям, связанным с последними днями земной жизни Христа.

Церковь. Сретение. unsplash.com

Пост

Все 40 дней Великого поста верующие соблюдают ограничения в пище. При этом последняя неделя Великого поста считается самой строгой. Во время нее действуют особые правила:

С понедельника по четверг соблюдать сухоядение. Можно есть хлеб, сырые овощи и фрукты, а также блюда из них без добавления растительного масла.

В четверг верующие могут себе позволить горячую пищу с растительным маслом. При этом в меню не должно быть продуктов животного происхождения.

В пятницу церковный устав предписывает воздержаться от пищи совсем — это день великой скорби.

В субботу можно есть горячую пищу без масла, а начиная с воскресенья все запреты в пище снимаются.

Важно помнить, что обилие жирной и тяжелой пищи на Пасху после длительного поста может негативно сказаться на здоровье. Выходить из поста нужно постепенно, не налегая на творог, куличи, яйца и мясо.

Церковь. Храм. Православие СС0

Что нельзя делать на Страстной неделе

Несмотря на наличие строгой диеты, Великий пост и Страстная неделя не сводятся только к ограничениям в пище.

Последняя неделя поста для верующих — это время глубокого покаяния и анализа собственной жизни. В этот период важно сосредоточиться на духовных, а не физических аспектах подготовки к Пасхе.

Самое главное правило, которое верующие соблюдают на Страстной седмице — уделять внимание молитве и помощи ближним, а не развлечениям и бытовой суете.

В этот период нельзя поддаваться зависти, обидам и раздражению.

При этом соблюдать ограничения в еде и поведении Церковь призывает по собственной воле и от чистого сердца.

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